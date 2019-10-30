Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklenen performansı veremediği için eleştirilen Mbaye Diagne, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımları ile de dikkat çeken Senegalli futbolcu, ilginç bir paylaşım yaptı.





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Galatasaraylı bir taraftar sosyal medyadan geçtiğimiz 28 Ekim'de doğum günü olan Diagne'nin doğum gününü kutladı. Ancak bu mesajın üstüne 'İnşallah seni satın alırlar' cümlesini de ekledi.

Diagne ise bu mesajı instagram hesabından paylaştı. Bu mesajı paylaşması da Diagne'nin Galatasaray'dan ayrılmak istediği düşüncesini akıllara getirdi.