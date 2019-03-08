Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transferde 19 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek büyük umutlarla alınan ama şu ana kadar bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'ye 5 uyarıda bulundu.

Senagalli, 21 Şubat'ta çok eleştirildiği Benfica maçından sonra Antalya karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkacak. Terim, 5 maçta 1 gol atabilen Diagne'nin beklenen patlamayı yapması için şunları istedi:

1- Topsuz oyunda etkisizsin. Orta sahaya kadar gel önde baskı yap.

2- Ataklarda çapraz koşular yap. Kendine ve arkadaşlarına boş alan yarat.

3- Kanat ataklar ve duran toplarda daha fazla ön direğe koşu yap.

4- En az 10-11 km koşu mesafesine ulaşmalısın.

5- Hücum başlangıçları ya da pres uygularken, gereksiz faul yapma.

Kaynak: Hürriyet