Mbaye Diagne'ye 5 uyarı!

Fatih Terim, henüz beklentileri karşılayamayan Diagne'den pres yapmasının, hareketli olmasını, çok koşmasını, kanat ataklarında ön direğe yönelmesini ve gereksiz faulden kaçınmasını istedi.

08 Mart 2019, Cuma 07:29 Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne'ye 5 uyarı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transferde 19 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek büyük umutlarla alınan ama şu ana kadar bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'ye 5 uyarıda bulundu. 

Senagalli, 21 Şubat'ta çok eleştirildiği Benfica maçından sonra Antalya karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıkacak. Terim, 5 maçta 1 gol atabilen Diagne'nin beklenen patlamayı yapması için şunları istedi: 

1- Topsuz oyunda etkisizsin. Orta sahaya kadar gel önde baskı yap.

2- Ataklarda çapraz koşular yap. Kendine ve arkadaşlarına boş alan yarat.

3- Kanat ataklar ve duran toplarda daha fazla ön direğe koşu yap.

4- En az 10-11 km koşu mesafesine ulaşmalısın.

5- Hücum başlangıçları ya da pres uygularken, gereksiz faul yapma. 

Kaynak: Hürriyet

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