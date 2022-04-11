Mbaye Diagne, İngiltere Premier Lig'e geri dönüyor. Galatasaray 'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiği Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular.

MBAYE DIAGNE İÇİN WEST BROMWICH TEKRAR DEVREDE

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.

İNGİLİZLER 'FIRSAT TRANSFERİ' DEDİ

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak kontratını sonlandırdığı Mbaye Diagne'yi 'fırsat transferi' olarak adlandırılan İngilizler, oyuncuyla temasların başladığını aktardı. Sakatlığını atlatıp bu ay içinde sahalara dönmesi beklenen Mbaye Diagne'nin de İngiltere Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi.

MBAYE DIAGNE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Mbaye Diagne 4 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve beklentilerin oldukça altında kalmıştı. 30 yaşındaki Mbaye Diagne, West Bromwich Albion ile çıktığı 16 maçta ise 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı. (Akşam)