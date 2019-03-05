Mbaye Diagne'den son dakika açıklaması

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne instagram hesabından açıklama yaptı.

05 Mart 2019, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne'den son dakika açıklaması

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve son haftalarda beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne instagram hesabından açıklama yaptı.

İşte Diagne'nin instagram'dan yapıtğı o açıklama...

"Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden daha güçlü döneceğim."

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atan Senegal'li golcü Galatasaray'da çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

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