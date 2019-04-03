Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bedelle transfer ettiği Mbaye Diagne, şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarın gözüne giremedi.

Sarı-Kırmızılı formayla 2'si penaltı 3 gol kaydeden ancak Süper Lig gol krallığı sıralamasında toplam 23 golle açık ara zirvede yer alan Senegalli yıldız, dün oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yine hayal kırıklığı yarattı.

Luyindama'nın atılmasının ardından Fatih Terim tarafından oyundan çıkarılan 27 yaşındaki golcü futbolcu, bazı Galatasaray taraftarlarınca ıslıklandı.

Devamında sosyal medyada taraftarın hedef tahtasında yer alan Diagne, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

''Bazı saçma mesajlar alıyorum. Sokaklarda benim futboldan anlamadığımı düşünen aptal insanlar var. Ancak sezon sonu birçok insanın ağzının kapanacağını göreceğiz. Konuşulmaya gerek olmayan birçok konu var ve onlar yalnızca kendi kendilerine konuşuyorlar.''