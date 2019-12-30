Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan fakat istediğini bulamayarak PSG maçındaki penaltı krizinin ardından da kadro dışı kalan Mbaye Diagne'den Sarı-Kırmızılılar'a dönme ihtimalinin konuşulduğu dönemde imalı bir paylaşım geldi.

Senegalli oyuncu, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda saç traşı olduğu sırada duvarda asılı olan Galatasaray formalı fotoğrafına zoom yaptı.

28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a dönmek istediği konuşulurken yaptığı bu paylaşım da büyük ilgi gördü. Club Brugge formasıyla bugüne kadar çok az sayıda fotoğraf paylaşan Diagne, son 1 hafta içinde ise Galatasaray formalı 3. paylaşımını yapmış oldu.