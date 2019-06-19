Sarı-Kırmızılılar’daki durumunun ne olacağı merakla beklenen Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili konuştu.

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek olan Diagne, “Transferim hakkında birçok şey söyleniyor ancak bu benim umurumda değil! Benim için şu an tek önemli olan şey Senegal Milli Takımı. Bu takımın başarısı için savaşacağım ve atabildiğim kadar gol atacağım” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın amacı, 15 milyon Euro’luk bir teklifin gelmesi halinde tecrübeli golcüyü satmak olacak.

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