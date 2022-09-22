Sezon başında Galatasaray 'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, İtalya'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Diagne, profesyonel futbola geçişini sağlayan eski takımı AC Bra'yı ziyaret etti.

Unutulmaz sezonun mimarıydı

Şimdilerde Serie D'de mücadele eden AC Bra, 2012-13 sezonunda kendilerie adına bir peri masalını Mbaye Diagne faktörüyle yaşamıştı. Takım Serie C'ye yükselirken Senegalli forvet, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

Juventus'un dikkatini çekti

Mbaye Diagne'nin AC Bra'da gösterdiği performans, Juventus tarafından keşfedilmesini sağladı. Serie C'ye yükseliş sezonunun en golcü ismi, Juventus'a transfer oldu fakat İtalyan devinin formasını resmi bir maçta giyemedi.

Juventus'tan Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'te ise bonservisiyle birlikte Ujpest'e transfer oldu. Devamında da Tianjin Teda, Kasımpaşa, Galatasaray, Club Brugge, West Bromwich formaları giyerken şimdilerde de Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün kadrosunda yer alıyor.