Mbaye Diagne'de zaman daralıyor

Diagne için 12 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep eden Aslan, 27 yaşındaki futbolcunun satışı için Al Nassr ile yeniden görüşecek. FFP’de artıya geçmek isteyen Cim Bom bir an önce Senegalli’yi elinden çıkartmak istiyor.

21 Ağustos 2019, Çarşamba 06:01
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Mbaye Diagne'de zaman daralıyor

Eylül’de sona erecek olan transfer dönemi öncesinde henüz bir forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray, bir yandan da Mbaye Diagne’nin satışı için yoğun çaba sarf ediyor.

Şu anda FFP’ye göre 3 milyon Euro ekside bulunan Sarı-Kırmızılılar, bir an önce bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile masaya oturmaya hazırlanan Aslan, 12 milyon Euro talep ediyor. Ayrıca Senegalli santrforun senelik 5 milyon Euro ücreti de kabul ettiği bildirildi. Aslan, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırarak hem FFP’de artıya geçmeyi, hem de yabancı sayısını azaltmayı hedefliyor.

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