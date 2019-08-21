Eylül’de sona erecek olan transfer dönemi öncesinde henüz bir forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray, bir yandan da Mbaye Diagne’nin satışı için yoğun çaba sarf ediyor.

Şu anda FFP’ye göre 3 milyon Euro ekside bulunan Sarı-Kırmızılılar, bir an önce bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile masaya oturmaya hazırlanan Aslan, 12 milyon Euro talep ediyor. Ayrıca Senegalli santrforun senelik 5 milyon Euro ücreti de kabul ettiği bildirildi. Aslan, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırarak hem FFP’de artıya geçmeyi, hem de yabancı sayısını azaltmayı hedefliyor.