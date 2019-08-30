Yaz transfer döneminin sonları yaklaşırken Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Mbaye Diagne'ydi. Cim Bom'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve bonservisine 13 milyon euro ödediği Senegalli golcüye Spartak Moskova'nın ardından Anderlecht'in de talip olduğu iddia edildi.

Belçika'da yayım yapan Het Laatste Nieuws gazetesi, Landry Dimata ve Kemar Roofe'nin sakatlıkları sonrası forvet arayışlarına geçen Anderlecht yönetiminin Cim Bom'un 27 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. Haberde Mor Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığına ulaşan oyuncuyu bir yıllığına kiralamak istediği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler