Kiralık gittiği Club Brugge’de olay adam olan ve aylar önce kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, o süreçte Florya’ya dönmek istemiş ancak Galatasaray anlaşma gereği izin vermemişti. Belçika’da coronavirüs nedeniyle ligler tescil edilirken, Brugge de şampiyon ilan edildi ve sezon tamamlandı.





Kulübün 'şampiyon' başlıklı paylaşımında fotoğrafa dahil edilmeyen Diagne, kendi hesabından aynı görselde bir oynama yaparak teknik direktör Clement'in yerine fotoğrafını ekledi. Fotoğrafı, "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar" notuyla paylaşan golcü futbolcunun, bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Club Brugge, aylar önce kadro dışı bırakılan ve istenmeyen adam ilan edilen Diagne'nin görseline şampiyonluk fotoğrafında yer vermedi.

Mbaye Diagne, Club Brugge teknik direktörü Clement'in yerine kendini koyarak şampiyonluğunu kutladı.

Belçika'da corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge, 70 puanla Genk'in 15 puan önünde şampiyon ilan edilmişti.

'Clement’ın söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım'

PSG maçında kaçırdığı penaltı sonrası kadro dışı kalan Diagne, “Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil! Clement’in söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Doğruları söylemiyor” demişti.

Belçika basınına konuşan Diagne, “PSG maçında Clement beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı. ‘Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı’ dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık. Senegal’de herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam. O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hâlâ inanamıyorum. Ben penaltıyı atmadan önce takım kaptanı Vanaken yanıma geldi, ‘Penaltıyı kullanabilirim’ dedi. Ancak ben kullanmak istedim ve kullandım. Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement’ın söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement’ın doğruları söylemediğini bilin” ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Diagne, Belçika ekibinde 13 resmi maçta 4 gol attı.



