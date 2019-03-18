Mbaye Diagne yine penaltıdan attı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde 10 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında beklentileri karşılayamamıştı.

18 Mart 2019, Pazartesi 06:10
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Mbaye Diagne yine penaltıdan attı

İlk golünü Trabzon’a karşı penaltıdan atan, birçok karşılaşmada pozisyona bile girmeyen golcü oyuncu, geçen hafta Antalya filelerini sarsarak moral buldu. Diagne, Bursa deplasmanında da fazla varlık gösteremedi. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, 56. dakikada penaltı noktasından skoru eşitliğe getiren kritik golü kaydetti. Diagne, 78. dakikada yerini Selçuk’a bırakırken mutsuz bir şekilde kenara geldi.

Onyekuru çıldırttı

Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta Antalya filelerini 2 kez sarsmıştı. Onyekuru, dünkü karşılaşmada ise kaçırdığı gollerle taraftarları çıldırttı. İki kez karşı karşıya pozisyondan yararlanamayan genç oyuncu, müsait durumdaki arkadaşlarına pas vermediği için de tepki çekti. Onyekuru 82. dakikada ağları sarssa da golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Nijeryalı oyuncu, kaçırdığı fırsatlara rağmen Feghouli’nin füzesinde pası veren isimdi. Onyekuru maçtan sonraki açıklamasında, “Ndiaye’nin golü bize güç verdi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

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