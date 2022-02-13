Mbaye Diagne: Yakında görüşürüz

Galatasaray tartışılan golcüsü Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshetmişti. Sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açmak adına yıldız oyuncunun kontratı feshedilirken, Diagne'den de bir açıklama geldi.

30 yaşındaki futbolcu, İnstagram hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz. Sevginin sınırı yok."

İşte o paylaşım:

Ocak 2019'da tam 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne ile yeni sezonda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla 62 maça çıkarken, 26 kez ağları sarstı ve 4 de asist yaptı.