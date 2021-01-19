Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 19.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.01.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı FATİH MEHMET CEYHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca 19.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BURAK GÖKSEL'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇORUM FK futbolcusu CENGİZ ÖTKÜN'ün 17.01.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 17.01.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.