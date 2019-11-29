Mbaye Diagne krizi devam ediyor!

Galatasaray’ın Club Brugge’e kiraladığı Senegalli futbolcu, disiplinsiz tavırları nedeniyle yeniden kadro dışı kaldı. Teknik direktör Phillippe Clement tarafından Oostende ve Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan Senegalli oyuncu, Mouscron karşılaşmasının kafilesinde de yer almadı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Diagne de ligi gol kralı olarak tamamlamıştı. Ancak, taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan ve performansıyla Fatih Terim'i de memnun edemeyen Diagne, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ve yerine Falcao transfer edilmişti.

'Diagne Galatasaray'a geri dönecek mi?'

Belçika ekibinin teknik direktörü Clement, 'Diagne Galatasaray'a geri dönecek mi?' sorusuna "Siz benden daha çok biliyorsunuz. Bu formayı giyip giymeyeceğinin, bu takımın bir parçası olup olmayacağının kendisine bağlı olduğunu 3 hafta önce söyledim. Umarım bunu anlayacaktır" cevabını verdi.

Diagne'nin davranışlarının geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Clement, "Diagne idmanda. Umarım basın toplantılarında 4, 5, 6 kez daha Diagne konuşmak zorunda kalmayız. Ona karşı bir duruşum yok. Her şey onun davranışlarına ve nasıl idman yaptığına bağlı. Top gerçekten onda ve bu grubun bir değeri olup olmayacağına kendisi karar verecek." ifadelerini kullandı.