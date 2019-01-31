Santrfor olarak görev yapan 27 yaşındaki Mbaye Diagne, 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya geldi.

Gençlik yıllarını İtalya’da geçiren oyuncumuz 2012-2013 sezonunda forma giydiği Bra’da 29 lig maçında 23 gol kaydetti. Bu performansıyla Juventus’un teknik direktörü Antonio Conte’nin dikkatini çekerek 2013-2014 sezonun Temmuz ayında İtalyan devine transfer oldu. 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Fransa ekiplerinden Ajaccio’ya, ikinci yarısında ise Belçika ekiplerinden Lierse’ye kiralandı. Bu süreçte toplam yedi gol kaydeden isim, sonraki sezonun ilk yarısında bu kez Suudi Arabistan takımı Al-Shabab’ta kiralık olarak yer alırken sezonunun geri kalanını ise Westerlo formasıyla Belçika’da geçirdi. Diagne, bu sezonda çıktığı toplam 13 maçta 3 gol attı.

2015-2016 sezonunda Macaristan ekiplerinden Ujpest’e 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mbaye Diagne, ligde oynadığı 14 maçta 11 gol kaydetti. Macaristan’daki performansının ardından 2016 yılının Şubat ayında 1.9 milyon Euro bonservis bedeliyle Asya Kıtası’nın yolunu tuttu. Çin ekiplerinden Tianjin Teda’yla anlaşan golcü oyuncu çıktığı 44 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

2018 Ocak ayında ülkemizin ekiplerinden Kasımpaşa’ya transfer olan Mbaye Diagne, 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetti. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 20 kez gol sevinci yaşayan Diagne, en yakın rakibinin 11 fark uzağında gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Diagne ne kadar maaş alacak?

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

ödeyecektir.