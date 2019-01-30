Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Kasımpaşa'nın ilk yarıda 17 maçta 20 gol atan Senegal'li golcüsü Mbaye Diagne ile her konuda anlaştı. Diagne transferinin artık KAP'a bildirilmesi bekleniyor. İşte Mbaye Diagne hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Diagne kimdir?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

17 maçta 20 gol attı!

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti.

Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Gomis Diagne'yi duyurdu

Galatasaray'da transferi için büyük çaba sarf edilen Mbaye Diagne hakkında, sarı-kırmızıların eski gol kralı Bafetimbi Gomis flaş bir paylaşım yaptı.

Fransız futbolcu, salı günü bir araya geldiği Diagne ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. Galatasaray formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor." diye konuştu.

Diagne Fanatik'e konuşmuştu...

14 gol atarak yalnızca Süper Lig’in değil Avrupa’nın da gol kralı konumunda bulunan Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçı öncesi FANATİK’in sorularını yanıtladı. Kendilerini çok önemli ve zorlu bir müsabakanın beklediğini ifade eden Diagne, “Fenerbahçe iyi takım. Attıkları gollerden bağımsız durumda çok iyi oyuncuları var. Kazanmak için oynayacaklar. Puana ihtiyaçları var. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Oraya gittiğimizde takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii kolay maç olmayacak. Ben de üzerime düşeni yapmak, gollerime devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyonluk imkansız değil’

Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini bildiren Diagne, “Ben de hocamız Mustafa Denizli ile aynı görüşlere sahibim. İyi bir kadromuz var. Aynı oyuncularla oynayan bir takımız. Açıkça söylemek gerekirse bu açıdan ligde daha iyi bir takımız Fenerbahçe’ye göre. Neden şampiyon olamayalım? Ama bu formu devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyon olamasak da ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Amaçlarımızdan birisi bu. Umarım ulaşacağız” dedi.

‘Türkiye’den ilgi var’

Transfer haberleri hakkında da konuşan başarılı oyuncu, “Şu anda odaklandığımız şey ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek. Daha sonra Kasımpaşa ve benle alakalı konuşabiliriz. 4 sene kontratım var ve devam ediyor. Türkiye içinden ve dışarıdan ilgilenen takımların olduğunu biliyorum ama bu sadece benim elimde değil. Konuşmak için sırası da değil. ŞAmacım şu an takıma yardımcı ve başarılı olmak” değerlendirmesini yaptı.

‘En az 27 gol’

Senegalli futbolcu, sezon başında FANATİK’e verdiği röportajda koyduğu 20 gol hedefini de güncelleyerek, “Takım arkadaşlarımın da katkısıyla 14 gole ulaştım. Bundan dolayı çok mutluyum. Sezon sonuna kadar bu performansımı sürdürüp 30 olmasa da en az 27 golle ligi tamamlamayı çok isterim” dedi.