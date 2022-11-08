Galatasaray 'ın 18/19 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu. Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Diagne, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı. Belçika'da Club Brugge ve İngiltere'de West Bromwich'te kiralık olarak görev yapan Senegalli oyuncu, Karagümrük'te eski günlerine döndü.

Seferovic'in golü yok

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig 'de 12 maçta görev alan Mbaye Diagne, henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı. Son oynanan Antalyaspor maçında mücadeleci yönü ve takipçiliğiyle öne çıkan Diagne, taraftarlarını etkilemeyi başaran isimlerden birisi oldu. Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca 1 sezonda çift hanelere ulaşan Diagne'nin Karagümrük'te de 20 gol barajını geçmeyi hedeflediği kaydedildi. Cim Bom'un transferi yapabilmek için Diagne'yi gönderdiği Seferovic'in ise hâlâ Süper Lig'de gol sevinci yaşayamaması dikkat çekti.

Mbaye Diagne'nin Hikayesi