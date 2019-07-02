Mbaye Diagne istemese de gidecek!

Galatasaray yönetiminin derdi bitmiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in planlamasıyla yeni sezona bambaşka bir kadro yapısıyla girmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların hamlelerine Mbaye Diagne âdeta taş koyuyor.

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli futbolcu gol kralı olsa da gerek karakteristik özellikleri gerekse de oyun yapısıyla takıma uyum sağlayamamıştı. Bu sebeple Galatasaray yönetimi Diagne’yi satarak transfer kaynağı oluşturmak için girişimlere başlamıştı. Hedef Arabistan’da 15 milyon avroya alıcı bulan Diagne’yi satıp, transfere kaynak oluşturmaktı. Zira Galatasaray Mali Fair Play gereği satmadan bonservis parası ödeyemiyor.

İSTEMESE DE GİDECEK

Bu sebeple de transfer döneminin başından beri Diagne’nin satışı ana hedef olmuştu. Galatasaray yönetimi bu hafta içinde Diagne’nin satışını resmîleştirmeyi hedeflerken, Senegalli golcü dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla âdeta intikam aldı. Taraflarla sosyal medyadan inatlaşmaya başlayan Diagne, “Galatasaray’la 4 yıl daha kontratım var. Gitmek istersem kendim karar veririm. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz, en azından artık beni aramazsınız. Arabistan’a gitmiyorum. Anladınız mı?” ifadelerini kullandı. Diagne mesajı yüzünden yine küfür yağmuruna tutulunca da bu mesajı kaldırdı. Sarı-kırmızılı yönetimden gelen bilgiler ise Diagne’nin kesin olarak satılacağı yönünde.

KRAL DA OLSAN NAFİLE

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi. Ancak yine de sarı-kırmızılı taraftarlara kendini sevdiremedi. (Türkiye Gazetesi)