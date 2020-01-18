Mbaye Diagne, İstanbul’a döndü

Bonservisi Galatasaray’da bulunan ve kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, dün İstanbul’a geldi.
Sarı-Kırmızılı formayı tekrar giyip giymeyeceği merak konusu olan Senegalli forvet, arkadaşıyla birlikte bol bol alışveriş yaptı.
Andone’nin geri dönüş sürecinin belirsizliği nedeniyle, tekrar kadroya dahil edilme ihtimali beliren Diagne’ye, teknik direktör Fatih Terim’in şimdilik sıcak bakmadığı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu ise Florya’daki antrenmanlara katılmak için Galatasaray’dan gelecek haberi bekliyor.