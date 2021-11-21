Derbide Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray 'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ağları havalandıran ancak VAR kontrolü sonrası faul gerekçesi ile iptal edilen gol hakkında konuşan Diagne, verilen kararı değerlendirdi.

Mbaye Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:

"Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golün, gol olduğunu düşünüyorum. Rizespor maçında da aynısı olmuştu ve o gol sayılmıştı. Oyuncuya hafif bir temasım olduğunu düşünüyorum."







