Kasımpaşa'nın başarılı santraforu Mbaye Diagne'nin menajeri Ediz Balkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

''Diagne, için şuanda bana Galatasaray'dan gelen bir teklif yok ve biz Kasımpaşa ile sözleşmemizi 4 sene uzattık. Başarısından dolayı kulüp teklif yaptı ve Diagne'de istiyordu sözleşmesini uzattık.

Diagne, gol atmayı çok istiyor ve Gomis'in başarısını elde etmek o kadar kolay değil. İlerde ne olursa başarılı olduktan sonra göreceğiz. Diagne ile ilgilenen kulübün Kasımpaşa ile görüşmesi gerekiyor.''



