Mbaye Diagne Galatasaray'a gidecek mi?

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Peki Mbaye Diagne Galatasaray'a gidecek mi? Golcü futbolcunun menajeri Ediz Balkan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018, Salı 09:32
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Kasımpaşa'nın başarılı santraforu Mbaye Diagne'nin menajeri Ediz Balkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

''Diagne, için şuanda bana Galatasaray'dan gelen bir teklif yok ve biz Kasımpaşa ile sözleşmemizi 4 sene uzattık. Başarısından dolayı kulüp teklif yaptı ve Diagne'de istiyordu sözleşmesini uzattık.

Diagne, gol atmayı çok istiyor ve Gomis'in başarısını elde etmek o kadar kolay değil. İlerde ne olursa başarılı olduktan sonra göreceğiz. Diagne ile ilgilenen kulübün Kasımpaşa ile görüşmesi gerekiyor.''


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