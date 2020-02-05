Club Brugge’de kadro dışı kalan ve son 1 ayını Senegal’de geçirdiği ortaya çıkan Mbaye Diagne için Galatasaray’da seferberlik ilan edildi. İstanbul’a gelen tecrübeli futbolcunun, Florya’da antrenmana çıkarılması planlanıyor. Yönetim, 1 milyon Euro’luk kiralama taksidini geciktiren Brugge’ü FIFA’ya şikayet etti.

Diagne, Onyekuru ve Luyindama ile Florya’da hasret giderdi.

Galatasaray ayrıca, oyuncunun değerini düşürdüğü, idmanlara çıkarmadığı ve sözünü tutmadığı gerekçesiyle Belçika kulübünden satın alma opsiyonuna denk gelecek şekilde 15.5 milyon Euro tazminat talep ediyor. Diagne’ye de kişisel olarak FIFA’ya başvurması için destek sağlanacak.