Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü
Club Brugge’de tesislere bile alınmayan, 1 aydır Senegal’de olduğu ortaya çıkan Mbaye Diagne, dün İstanbul’a geldi. Takım arkadaşlarıyla buluşan golcü futbolcu, Florya’da idmanlara çıkabilir. Galatasaray ise FIFA’ya başvurdu
Club Brugge’de kadro dışı kalan ve son 1 ayını Senegal’de geçirdiği ortaya çıkan Mbaye Diagne için Galatasaray’da seferberlik ilan edildi. İstanbul’a gelen tecrübeli futbolcunun, Florya’da antrenmana çıkarılması planlanıyor. Yönetim, 1 milyon Euro’luk kiralama taksidini geciktiren Brugge’ü FIFA’ya şikayet etti.
Diagne, Onyekuru ve Luyindama ile Florya’da hasret giderdi.
Galatasaray ayrıca, oyuncunun değerini düşürdüğü, idmanlara çıkarmadığı ve sözünü tutmadığı gerekçesiyle Belçika kulübünden satın alma opsiyonuna denk gelecek şekilde 15.5 milyon Euro tazminat talep ediyor. Diagne’ye de kişisel olarak FIFA’ya başvurması için destek sağlanacak.