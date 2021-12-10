Lazio-Galatasaray maçı sonrası Mbaye Diagne: Final neden olmasın?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , grubu namağlup lider tamamladı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli forveti Mbaye Diagne, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik eden ve onlarla gurur duyduğunu vurgulayan Senegalli forvet, şu ifadeleri kullandı:

''Daha önce de söylediğim gibi takımımla gurur duyuyorum. Özellikle gençlerle gurur duyuyorum. Beraber bir mücadele gösterdik burada. Grubu birinci olarak bitirdik. Daha da ileriye gidebiliriz. Final neden olmasın? Beraber takım olarak oynayacağız. Allah’ımıza dua edeceğiz, devamının geleceğine inanıyorum.''







