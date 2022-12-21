2022 Katar Dünya Kupası sona erdi ama yankıları sürmeye devam ediyor. Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmesinin ardından Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki konuşmaları ifşa oldu. Genç yıldızın takım arkadaşlarını motive etmek için oldukça sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...





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MBAPPE GOL KRALI OLDU

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu.

Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.





MARTİNEZ'DEN MBAPPE'YE 'BEBEK' GÖNDERMESİ

Arjantin Milli Takım 'ın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: GERİ DÖNECEĞİZ

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin'e penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup olan Fransa'da Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Attığı 8 golle Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, "Geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. Mbappe, ayrıca İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un (İngiltere 1966) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.





MBAPPE VE MACRON ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

İngiltere'den Daily Mail, Kylian Mbappe'nin maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve o anlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yıldız ismi teselli etmek için sahaya indiğini okuyucularına aktardı.

Haberde Mbappe'nin Macron'u terslediğini ve umursamaz tavırlar sergilediğini belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı, PSG yıldızının ikincilik madalyasını ve altın ayakkabıyı aldığı maç sonrası sunumu sırasında Mbappe'yi bir kez daha teselli etmeye çalıştı. Kylian Mbappe'nin bu esnada Macron'un kendisine sarıldığı anlardaki mutsuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.





MBAPPE'NİN SOYUNMA ODASINDAKİ KONUŞMALARI İFŞA OLDU

Arjantin'e attığı 3 gole rağmen kupayı kazanamayan Kylian Mbappe'nin Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarını motive etmek için yaptığı konuşmalar ifşa oldu. Mbappe'nin takım arkadaşlarını ikinci yarısı öncesi daha istekli olmaları yönündeki konuşmaları Fransız basınında geniş yankı buldu.

RMC Sport, Arjantin-Fransa maçının devre arasında Mbappe'nin yaptığı konuşmaları okuyucularına aktardı. Ayrıca Hugo Lloris'in arkasında yedek bekleyen Steve Mandanda ve Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da konuşmaları ortaya çıktı.





MBAPPE: SALAKÇA OYNAMALARINA İZİN VERİYORUZ

Kylian Mbappe, Arjantin maçının devre arasında şu konuşmayı yaptı;

"Bu bir Dünya Kupası finali, bu bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri döneceğiz. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz.'

'GERİDEYİZ AMA GERİ GELEBİLİRİZ'

'Başka bir şey yapmayacağız çocuklar onlara cevap vereceğiz ama mücadele ederek. Bu bir Dünya Kupası finali. İki gol attılar, gerideyiz! Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz.'

STEVE MANDANDA: KAHRETSİN! BU ŞEKİLDE KAZANAMAYIZ

Fransa'nın yedek kalecilerinden Steve Mandanda da Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Tecrübeli kaleci, "Şimdi 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Bunu hepimiz yaptık beyler. İkinci yarıda oyunu tersine çevirmemiz mümkün ama sahaya farklı ruh hali ile çıkmalısınız beyler. Bu şekilde oynayarak mümkün değil beyler. Kahretsin!" ifadelerini kullandı.

DESCHAMPS: ONLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ OYNUYORLAR, BİZ OYNAMIYORUZ

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ise daha sakin bir tavırla oyuncularına ikinci yarı öncesi uyardı. Didier Deschamps, "rkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar tam tersi biz ise oynamıyoruz." dedi. Deshamps'ın bu konuşmasının ardından soyunma odasında bulunan masaya tüm gücüyle vurduğu ifade edildi. (Skorer)