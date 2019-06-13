Mbappe'nin paylaşımı Twitter'ı salladı!

Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint- Germain’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, bu kez attığı gollerle değil Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla gündem yarattı.

13 Haziran 2019, Perşembe 06:01
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Mbappe'nin paylaşımı Twitter'ı salladı!

Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, bu kez attığı gollerle değil Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla gündem yarattı.

Bir sayfanın kendisi için yaptığı, “Mbappe’nin menajerleri PSG ile görüştü ve şartlarını sıraladı; hücumda en uçta oynama garantisi, bütün penaltıları kullanmalı, imaj haklarının büyük yüzdesine sahip olmalı” paylaşımına cevap verdi.

Genç yıldız, “Üzgünüm bir şeyi unutmuşum. Kaleci olarak da oynamak istiyorum! Yalan haberler...” yazdı.  

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