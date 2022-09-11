PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, son dönemde manşetlerden düşmüyor. Fransız yıldız, yayınlanan belgeselde söyledikleriyle bu kez gündemde...

PSG, yine takım içi problemler yüzünden karıştı. Daha önce Kylian Mbappe'nin arkadaşlarıyla sorunlar yaşamasıyla çalkalanan takım, tekrardan Fransız oyuncunun sözleriyle gerildi.

Amazon Prime'ın yayınladığı PSG belgeselinde Mbappe, geçtiğimiz sezon oynanan bir maçın devre arasında Hakimi'ye, 'Pozisyonla ilgili özür dilemen yetmiyor, daha iyi top ver' diyerek tepki göstermişti.

Yaşanan bu krizde PSG'li taraftarlar, Mbappe'nin egosunu eleştirdi.





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