Fransa'nın, Portekiz ile 2-2 beraberekaldığı mücadelede Horozlar'ın starı Kylian Mbappe'nin küçük bir çocukken 2013'teçekilen fotoğrafında evinin odasındaki duvarlarda Cristiano Ronaldo posterleri vardı.

Önceki gün Ronaldo ileaynı sahada boy gösteren 22 yaşındaki Mbappe, karşılaşma sonrasında idolüyle bir süresohbet etti ve onunla formalarını değiştirdi.

Juventus'ta oynayan Ronaldo'nun Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema'yı da 2015'ten sonraki ilk golünden sonra kutlaması dikkat çekerken, bu ikili de devrearasında formalarını değişti.