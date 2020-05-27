PSG'de forma giyen ve bu sezon transferinde en çok konuşulacak isimlerinden biri olması beklenen Kylian Mbappe'nin peşinde Real Madrid ile Liverpool'un olduğu biliniyor. 21 yaşındaki Fransız futbolcunun yaptığı açıklamalar da transferin seyrini değiştirebilecek nitelikte.

İngiliz Daily Mirror'a konuşan genç futbolcu, Liverpool'u kazanma makinesi olarak değerlendirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon Liverpool, Premier Lig'de harikalar yarattı. Bunu sağlamak hiç kolay değilken, onlar bunu kolaymış gibi gösterdiler. Kazanmayı bir gelenek haline getirdiler."

Mbappe, Liverpool'un başarısını överken, Alman teknik direktör Jürgen Klopp'u da es geçmedi ve onunla ilgili olarak, " Acımasız bir takım olabilmek için çok çalıştıkları ortada ve bunu sağlayan bir teknik adama sahipler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından golcü futbolcunun transferinde Liverpool bir adım önde yorumları yapılmaya başlandı.







