Mbappe, yüzde 10 değer kaybetmesine rağmen zirveyi bırakmadı

Futbol dünyasında kış transfer dönemi noktalandı. Covid-19 salgını nedeniyle transfer dönemi sessiz geçerken, futbolcu değerlerinde de bir yıl içerisinde ciddi bir düşüş yaşandı.

KPMG Football Benchmark ekibi de en değerli 500 futbolcunun Şubat 2020-Şubat 2021 arasındaki değerlerini inceledi. Bir yıl içerisinde ilk 500 futbolcunun değeri 20 milyar 714 milyon eurodan 18 milyar 515 milyon euroya düşerken, toplamda yüzde 10,6 değer kaybetti. İlk 100 futbolcunun değeri ise 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 230 milyon euroya geriledi.

Kane ikinci sırayı Sterling'ten aldı

İlk 500 futbolcu arasında yer alan İspanya La Liga futbolcularının değeri 1 milyar 400 milyon euro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon euro değer kaybetti. İtalyan Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin euro arasında düşüş yaşadı. Dünyanın en değerli futbolcusu ise 15 milyon euro değer kaybetmesine rağmen 185 milyon euroyla Kylien Mbappe oldu. İkinci sırayı ise Raheem Sterling'i geride bırakan 125 milyon euroluk Harry Kane aldı. Sterling de 8 milyon euro değer yitirmesine rağmen 125 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor.

Futbolcu değerleri kötü etkilendi

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Covid-19 nedeniyle futbol ekonomisinde daralma yaşanıyor. Birçok kulüp transfer yapmak yerine kulübü döndürmeye uğraşıyor. Bu da futbolcuların değerlerini olumsuz etkiliyor. Covid-19 salgının bitmesinin ardından futbol ekonomisinin yeniden yükselişe geçeceğini ön görüyoruz" dedi.