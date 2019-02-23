Mbappe tarihe geçti PSG zorlanmadı!

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) 26. hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı’nda Nimes’i ağırladı.

PSG, 40. dakikada Christopher Nkunku, 69. ve 89. dakikalarda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mbappe, ligdeki toplam gol sayısını 22’ye çıkararak krallık yarışında en yakın rakibi takım arkadaşı 17 gollü Edinson Cavani ile arasındaki farkı daha da açtı. Kylian Mbappe, Ligue 1’deki 50. golüne imza attı ve Ligue 1 tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan (20 yaş 2 ay 3 gün) isim oldu. Daha önceki rekoru 1957’de 20 yaş 4 ay 25 günle Rachid Mekhloufi’ye aitti.

Puanını 68’e çıkaran PSG, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Nimes ise 36 puanla 11. sıraya geriledi.

Milli futbolcu Umut Bozok maça yedek kulübesinde başlarken 89’da Valls’in yerine oyuna girdi.



