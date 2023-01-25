Mbappe tarihe geçti

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, alt lig ekibi Paysde Cassel'i 7-0 (d) yenerek Son 16'da Cengiz Ünder'li Marsilya ile eşleşti.

Paris devinin gollerini Kylian Mbappe (5), Neymar ve Soler attı. Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 kez ağları havalandıran ilk futbolcu oldu.

Kupa mücadelesinde PSG'nin süperstarlarından Lionel Messi dinlendirildi. Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması içinde tarafların, sözlü olarak el sıkıştıkları ve yakın zamanda kontratın süresi hakkında masaya oturacakları bildirildi.