Mbappe Roberto Baggio gibi oldu! Son penaltıyı kaçırdı...

Euro 2020'nin tartışmasız en büyük favorisi Fransa, en büyük yıldız adayı ise Kylian Mbappe idi. Grup aşamasında da başarılı olan Fransa, lider olarak gruptan çıktı ve son 16 turunda İsviçre ile eşleşti. A Milli Takım ile aynı grupta yer alan ve son maçını kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer alan İsviçre büyük bir sürprize imza attı ve çeyrek final biletini aldı.

Mbappe seri penaltı vuruşlarına giden maçta son penaltıyı kaçırdı ve Fransa elendi. Bu durum akıllara 1994 Dünya Kupası'ndaki Roberto Baggio'yu akıllara getirdi.

Taffarel kazanmıştı

Büyük yıldızlardan Roberto Baggio, 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya karşısında son penaltıyı kaçırmış ve İtalya şampiyon olamamıştı. Brezilya daha sonra Galatasaray 'da oynayacak Taffarel ile mutlu sona ulaşırken bu görüntü tüm futbolseverlerin akıllarına kazanmıştı. Baggio uzun süre bu penaltının psikolojik etkilerinden kurtulamamıştı.



