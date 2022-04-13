Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı.

REAL MADRİD'DEN KYLİAN MBAPPE'YE SERVET

Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye 100 milyon euro imza parası ve 50 milyon euro yıllık ücret vereceği belirtildi. Bu ücret kulüp rekoru anlamına gelirken, bu alanda daha önceki rekor ise Cristiano Ronaldo'ya verilen 25 milyon euro idi.

Transfer konusunda Paris Saint-Germain'in Mbappe'ye ısrarı devam ederken, Fransız yıldızın kararını net olarak verdiği ve Real Madrid'den başka ihtimal düşünmediği belirtildi. Aradaki sözlü anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano ilk olarak duyururken, bir diğer ünlü gazeteci Di Marzio da teyit etmişti.

BU SEZON DA ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Kylian Mbappe bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 28 maçta 20 gol 15 asist yapmayı başarırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 6 gol 6 asist yaptı. (Akşam)