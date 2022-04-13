Mbappe Real Madrid'e rekor kırarak transfer oluyor!
Son dakika transfer haberi...Kylian Mbappe transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Real Madrid'in Kylian Mbappe ile sözlü anlaşma sağladığı Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulanırken, İspanyol devinin oyuncuya vereceği maaş da ortaya çıktı. Real Madrid'in Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro maaş ve 100 milyon euro imza parası vereceği belirtiliyor. Söz konusu rakamın kulüp rekoru anlamına gelirken bu alanda daha önceki rekor ise 25 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı.
REAL MADRİD'DEN KYLİAN MBAPPE'YE SERVET
Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye 100 milyon euro imza parası ve 50 milyon euro yıllık ücret vereceği belirtildi. Bu ücret kulüp rekoru anlamına gelirken, bu alanda daha önceki rekor ise Cristiano Ronaldo'ya verilen 25 milyon euro idi.
Transfer konusunda Paris Saint-Germain'in Mbappe'ye ısrarı devam ederken, Fransız yıldızın kararını net olarak verdiği ve Real Madrid'den başka ihtimal düşünmediği belirtildi. Aradaki sözlü anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano ilk olarak duyururken, bir diğer ünlü gazeteci Di Marzio da teyit etmişti.
BU SEZON DA ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Kylian Mbappe bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 28 maçta 20 gol 15 asist yapmayı başarırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 6 gol 6 asist yaptı. (Akşam)