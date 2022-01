Mbappe Real Madrid yolcusu!

Dünya futbolunun süperstarları arasında yer alan Kylian Mbappe'nin, sezon sonunda Fransız devi PSG ile olan sözleşmesi sona erecek. Mbappe'nin, PSG ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığı ve kontratının bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Sezon başında takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği konuşulan 23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili olarak, "Şu an geleceğimi düşünmek istemiyorum. "Şampiyonlar Ligi'ni, Ligue 1'i ve Fransa Kupası'nı kazanmak için her şeyimi ortaya koyacağım. Burada kalmaktan mutluyum. Burası benim şehrim, ben bir Fransızım. Bu sezon her şeyi kazanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İmza parası da aynı...

Mbappe'nin artık bu saatten sonra Paris'te kalmayacağı ve gideceği tek adres olan Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınında da Fransız oyuncunun, İspanyol temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı da almayı planlayan Los Galacticos'un, önümüzdeki haziran ayında Mbappe ile 6 yıllık sözleşmeye imzasını atması bekleniyor. Real'in, bu anlaşma çerçevesinde süperstara 40 milyon Euro imza parası ve yıllık da 40 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu anlaşmanın, sezon sonunda resmen açıklanacağı bildirildi.