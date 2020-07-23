Mbappe: PSG’de kalıyorum

Fransız ekibi PSG’nin süperstarı Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. Adı Real Madrid ile de anılan 21 yaşındaki golcü futbolcu en az bir sezon daha Paris’te kalacağını açıklarken, “Bu projenin bir parçasıyım ve burada olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Gelecek sezon da burada olacağım ve kazanabildiğim kadar kupa kazanmayı amaçlıyorum” ifadelerini kullandı. Bu sezon 33 maça çıkan Mbappe, 30 gol ve 17 asistlik müthiş bir performansın altına imza atmıştı.