Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Kylian Mbappe'nin adı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid ile anıldı. 23 yaşındaki süperstar, transfer sürecinin gerçekleşmemesi ile olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Fransız futbolcu, "Paris'te tarih yazacak sayfa tamamen boş. Ne fırsat ama! Madrid'e gitmek elbette daha kolay olan bir seçimdi. Ama hırsım var. Ben Fransız'ım ve Paris'in bir çocuğuyum. Paris'te kazanmak gerçekten özel bir şey. Adınızı ülkenin tarihine ömür boyu kazırsınız" yorumunu yaptı. Mbappe, bu sezon çıktığı 19 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.