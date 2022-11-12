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Mbappe: Madrid'e gitmek kolay

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz isminin anıldığı Real Madrid'e transfer olmanın kolay bir seçim olacağını fakat kendisinin hırsıyla Paris'te başarılar kazanmak istediğini belirtti.

12 Kasım 2022, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Mbappe: Madrid'e gitmek kolay

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Kylian Mbappe'nin adı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid ile anıldı. 23 yaşındaki süperstar, transfer sürecinin gerçekleşmemesi ile olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fransız futbolcu, "Paris'te tarih yazacak sayfa tamamen boş. Ne fırsat ama! Madrid'e gitmek elbette daha kolay olan bir seçimdi. Ama hırsım var. Ben Fransız'ım ve Paris'in bir çocuğuyum. Paris'te kazanmak gerçekten özel bir şey. Adınızı ülkenin tarihine ömür boyu kazırsınız" yorumunu yaptı. Mbappe, bu sezon çıktığı 19 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.

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