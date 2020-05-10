Mbappe krallığı paylaşmak istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligue 1, tescil edilmişti. Bu gelişmeler üzerine şampiyon PSG’de sezonu 18 golle tamamlayan Kylian Mbappe, flaş bir açıklamada bulundu. Kendisi gibi 18 gol atan Monaco’nun yıldızı Ben Yedder ile ödülü paylaşmak istediğini söyleyen Fransız süperstar, “Onun da ödülü hak ettiğini düşünüyorum, ödül paylaşılmalıydı” dedi. Ben Yedder, 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle yarışta ikinci sırada yer almıştı.