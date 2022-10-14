Mbappe istenmeyen adam oldu! Transfer planı sona erdi

Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Real Madrid'le anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe, şok bir şekilde Paris Saint-Germain'le olan sözleşmesini yenilemişti. Bu durum sonrasında Real Madrid dünyada büyük bir alay konusu olmuş bu durum da İspanyol kulübün eleştirilerine neden olmuştu. Hatta Los Galacticos'un başkanı Florentino Perez, Mbappe ile ilgili şok ifadeler kullanmıştı.

"ZAVALLI MBAPPE..."

Bir taraftarın imza isteğini kırmayan Perez, bu esnada taraftarın kendisine söylediği, "Mbappe'yi transfer etme" sözlerine, "Zavallı Mbappe, muhtemelen verdiği karar için şimdiden pişman oldu" şeklinde cevap verdi.

Perez'in bu sözleri kullandığı anlar, başka bir taraftar tarafından kayıt altına alırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündeme oturdu.





MADRİD'İN ŞU AN İÇİN MBAPPE PLANI YOK

ESPN'in haberine göre; Real Madrid yaz döneminde, PSG’den transferi etmek istediği santrfor için şu anda yeni bir hamle planlamıyor.

Yıldız futbolcu Paris Saint-Germain ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak Parc des Princes'te kalmaya karar vermişti.

"MBAPPE AYRILMAK İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Kylian Mbappe'nin PSG’den ayrılmak istediği yönünde iddaalar ortaya atılmış; fakat sportif direktör Luis Campos ‘’Her gün Mbappe ile birlikteyim. Ocak ayından beri öyle bir talebi olmadı bunlar söylenti.’’ diyerek iddiaları yalanlamıştı.





Sözleşme döneminde ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalmaktan pişmanlık duyacağını dile getirmişti.

"BENDEN FARKLI ŞEYLER BEKLENİYOR"

Kylian Mbappe geçtiğimiz haftalarda Avusturya-Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamalarda memnun olmadığını ima eden sözler sarf etti.

Yıldız santrfor; "Milli takımda farklı bir oyun oynuyorum. Burada, kulüpte benden istenenden farklı şeyler bekleniyor." cümlelerini sarf etti.

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Real Madrid’i transfer döneminde reddeden Kylian için şu anda Real Madrid hiçbir hamle düşünmüyor.

Kylian Mbappe, yıllık 125 milyon Dolar'lık kazancıyla en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.