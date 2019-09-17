Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 2019-20 sezonu bugün başlayacak.

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar euroyu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor. Takımların en değerlisi ise İngiliz ekibi Manchester City... Alman internet sitesi Transfermarkt’a göre, Manchester temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 280 milyon euroyu buluyor.Manchester City’yi 1 milyar 190 milyon euroyla İspanyol kulübü Real Madrid takip etti. Barcelona ise 1 milyar 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.

Fakir Slavia

Çekya’nın Slavia Prag takımı ise, 36,6 milyon euro ile futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray ise 136.3 milyon euroluk değeriyle 24. sırada yer buldu.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 200 milyon euroyla Paris Saint-Germain’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi’ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

(Milliyet)