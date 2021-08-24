Mbappe 5+1 yıllık teklifi kabul etmedi

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, sezon başında Donnaruma, Sergio Ramos ve Lionel Messi gibi önemli transferler yaptı. Özellikle Messi transferi sonrasında Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Real Madrid'in resmi teklif yapması durumunda...

RMC Sport'un haberine göre PSG, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi. Başkent ekibi, Real Madrid'in resmi teklif yapması durumunda oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.





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