M'Bala Nzola, Fenerbahçe ve Antalyaspor'un gündeminde
İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın takımında düşünmediği M'Bala Nzola'nın Fenerbahçe ve Antalyaspor'un gündeminde olduğu öğrenildi. Angola asıllı Fransız futbolcu, forvet bölgesinin yanı sıra hücum hattının sağında ve solunda da görev yapabiliyor.
İtalya ekibi Spezia'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın takımında düşünmediği M'Bala Nzola'nın Süper Lig 'e gelebileceği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe 'nin gündeminde yer aldığını yazdı. Schira ayrıca bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da Nzola'ya ilgisi bulunduğundan bahsetti.
25 maçta 14 gole katkı
Forvetin yanı sıra hücum hattının sağında ve solunda da görev yapabilen Angola asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Spezia ile çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.
https://twitter.com/NicoSchira/status/1425190885201960966