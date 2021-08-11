İtalya ekibi Spezia'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın takımında düşünmediği M'Bala Nzola'nın Süper Lig 'e gelebileceği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe 'nin gündeminde yer aldığını yazdı. Schira ayrıca bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da Nzola'ya ilgisi bulunduğundan bahsetti.

25 maçta 14 gole katkı

Forvetin yanı sıra hücum hattının sağında ve solunda da görev yapabilen Angola asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Spezia ile çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.







