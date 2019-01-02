Mayweather 138 saniyede 48 milyon TL kazandı

Karma dövüş sanatlarıyla yaptığı anlaşma gereği yılbaşı arefesinde Japon kickboksçu Tenshin Nasukawa ile kapışan ABD’li boksör Floyd Mayweather, rakibini ilk dakikada yere serdi, 138. saniyede nakavt etti. Maçı kazanan 41 yaşındaki efsane, bu dövüşten tam 9 milyon Dolar (48 milyon TL) kazandı. Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan Mayweather, böylece rekorunu 51’e çıkardı. Öte yandan maç içerisinde Japon rakibi ile adeta dalga geçen Mayweather’in, mücadele boyunca sürekli olarak gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. 2018’in de kazananı...

Yaklaşık 2 dakikada rakibini nakavt eden Floyd Mayweather, ayrıca 2018 yılının da en çok kazanan sporcusu olmayı başardı. Mayweather, birbirinden ünlü yıldızların yarıştığı listede Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi’ye 174 milyon Dolar fark atarak (917 milyon TL), 285 milyon Dolar ile (1.5 milyar TL) zirveye oturdu. Sezon başında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo ise böylece 2 yılın ardından ilk kez birinciliği kaptırdı.