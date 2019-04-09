A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

2019 World Tour takviminin 15. yarışında gözler, İspanya'ya; Bask Turu'na (Itzulia Basque Country) çevrildi. Bu yıl 59. kez düzenlenen yarışın ilk günü, dün koşulan bireysel zamana karşı etapla geride kaldı.

23 takımdan toplam 161 bisikletçi, İspanya'nın Bask Özerk Bölgesi sınırları içinde yer alan Zumarraga şehrindeki 11,3 km'lik parkurda, bireysel olarak zamana karşı mücadele etti.

Etabı en hızlı tamamlayarak günü galibiyetle kapatan isim ise, BORA - hansgröhe takımının bisikletçisi Maximilian Schachmann'dı. Alman sporcu, 17 dakika 10 saniyelik derecesiyle podyumun en üst basamağına çıkarken, EF Education First'ten Daniel Felipe Martínez ikinci, Sky'dan Michał Kwiatkowski ise günün en hızlı üçüncü bisiketçisi oldu.

Bask Turu'unda 1. etabın ilk 10'u:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 17:10

2 Martínez Daniel Felipe EF Education First 0:09

3 Kwiatkowski Michał Team Sky 0:10

4 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:12

5 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:16

6 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 0:19

7 Izagirre Ion Astana Pro Team 0:22

8 Mas Enric Deceuninck - Quick Step 0:24

9 Thomas Geraint Team Sky 0:30

10 Carthy Hugh EF Education First 0:31

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2. Etap: Zumarraga - Gorraiz (149,5 km)

59. Bask Turu, bugün koşulacak 2. etapla devam edecek. Sporcular, Zumarraga'dan pedal çevirmeye başlayıp, 149,5 km'lik yolu katettikten sonra Gorraiz şehrinde bitiş çizgisine ulaşacaklar. İki adet 3. kategori tırmanışın yer aldığı yarış, Türkiye saatiyle 15,45'te başlayacak.