Maximilian Schachmann, Bask Turu'na hızlı başladı

59. Bask Turu'nun (Itzulia Basque Country) bireysel zamana karşı koşulan ilk etabını BORA - hansgröhe'den Maximilian Schachmann kazandı.

09 Nisan 2019, Salı 10:06
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Maximilian Schachmann, Bask Turu'na hızlı başladı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

2019 World Tour takviminin 15. yarışında gözler, İspanya'ya; Bask Turu'na (Itzulia Basque Country) çevrildi. Bu yıl 59. kez düzenlenen yarışın ilk günü, dün koşulan bireysel zamana karşı etapla geride kaldı.

23 takımdan toplam 161 bisikletçi, İspanya'nın Bask Özerk Bölgesi sınırları içinde yer alan Zumarraga şehrindeki 11,3 km'lik parkurda, bireysel olarak zamana karşı mücadele etti.

Etabı en hızlı tamamlayarak günü galibiyetle kapatan isim ise, BORA - hansgröhe takımının bisikletçisi Maximilian Schachmann'dı. Alman sporcu, 17 dakika 10 saniyelik derecesiyle podyumun en üst basamağına çıkarken,  EF Education First'ten Daniel Felipe Martínez ikinci, Sky'dan Michał Kwiatkowski ise günün en hızlı üçüncü bisiketçisi oldu.

Bask Turu'unda 1. etabın ilk 10'u:

1   Schachmann Maximilian   BORA - hansgrohe      17:10

2   Martínez Daniel Felipe   EF Education First      0:09

3   Kwiatkowski Michał      Team Sky            0:10

4   Alaphilippe Julian      Deceuninck - Quick Step   0:12

5   Yates Adam            Mitchelton-Scott      0:16

6   Konrad Patrick         BORA - hansgrohe      0:19

7   Izagirre Ion         Astana Pro Team         0:22

8   Mas Enric            Deceuninck - Quick Step   0:24

9   Thomas Geraint         Team Sky            0:30

10   Carthy Hugh   EF         Education First         0:31

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2. Etap: Zumarraga - Gorraiz (149,5 km)

59. Bask Turu, bugün koşulacak 2. etapla devam edecek. Sporcular, Zumarraga'dan pedal çevirmeye başlayıp, 149,5 km'lik yolu katettikten sonra Gorraiz şehrinde bitiş çizgisine ulaşacaklar. İki adet 3. kategori tırmanışın yer aldığı yarış, Türkiye saatiyle 15,45'te başlayacak.

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