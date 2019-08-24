Maxime Gonalos transferiyle ilgili resmi açıklama!

Serie A ekiplerinden Roma'nın bu yaz Sevilla'dan kadrosuna kattığı Maxime Gonalons, transfer döneminin son günleri yaklaşırken Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Yıldız ismi renklerine bağlamaya yakın olduğu öne sürülen Rennes kulübünden ise 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu hakkında resmi açıklama geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Julien Stephan, Ligue 1'de yarın Strasbourg ile karşılaşacakları üçüncü hafta maçından önce düzenlediği basın toplantısında Gonalos'u transfer edip etmeyeceklerine yönelik bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Şu an Gonalons ile yürüttüğümüz görüşmelerin hangi safhaya geldiğini size söyleyemem. Başkanımızın söylediği gibi kendisi, ilgilendiğimiz bir oyuncu ancak listemizde başka isimler de var. Tekrar etmek gerekirse kadromuza katacağımız futbolcunun takımın geri kalanıyla uyumlu olması gerekiyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler