Ligde bugün Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK'da başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kritik maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar'a karşı kazanabileceklerini belirten Rumen yıldız, "Özellikle top bizdeyken hocamız bana serbest olmamı söylüyor. Bu da bana özgüven veriyor ve takım olarak daha iyi oluyoruz Son Gençlerbirliği maçında 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize özgüven kazandırdı. Bu özgüven önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak çok pozitif düşünüyorum. İstanbul’a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.