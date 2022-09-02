Fenerbahçe ’nin çok uzun süredir kadrosuna katmak adına her yolu denediği Maxi Gomez’i Trabzonspor ’un bir anda bitirmesi büyük yankı bulurken transferin perde arkasına FANATİK ulaştı. Operasyon tam olarak bu şekilde gerçekleşti: Cornelius, ayrılık düşüncesi sonrasındaki nihai kararını bildirince yönetim pazartesi günü harekete geçti. Aralarında Maxi Gomez’in de yer aldığı 3 oyuncu için düğmeye basıldı. Daha önce Marc Bartra transferinde de aracı olan bir İspanyol işadamı aracılığıyla pazartesi günü Valencia’ya şartlar soruldu. İspanyollar, 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bordo-Mavililer, salı günü “Tek teklifimiz var; 3 milyon Euro” önerisiyle tekrar kapı çaldı. 24 saat geçmeden teklife onay geldi. Ancak onların şartı da bonservis bedelinin maksimum 3 taksitte ödenmesiydi.

Cornelius gitmeden bitti!

Ardından taraflar oyuncu ve temsilcileriyle birkaç saat süren pazarlıklar yaparak, çarşamba günü öğle saatlerinde transferi resmileştirdiler. Cornelius’un Kopenhag’a transferinin duyurulmasının ardından Maxi Gomez’in Türkiye’ye seyahat programı planlandı. Uruguaylı yıldız, 2 günlük bir transfer trafiği sonrası Türkiye’ye adım atmış oldu.





Gomez: Çok mutluyum!

Bordo Mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor’a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi. “Trabzonspor’a imza attığım için çok sevinçliyim. Umarım takımıma en kısa sürede adapte olup büyük katkılar veririm” dedi.

Ağaoğlu: Biraz sessiz bitirdik

Gomez’i İstanbul’da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. “Hayırlı olsun” diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, “Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz” dedi. Fenerbahçe’nin Gomez’e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, “Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık” ifadelerini kullandı.

140 milyonluk kontrat

Gomez, 2019’da ise Valencia ile 2024 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı veserbest kalma bedeli 140 milyon Euro olarak belirlendi. Valencia formasıyla çıktığı 110 maçta 26 gol atıp 5 asistle oynadı. Yıldız oyuncu bu performansla İspanya’nın en önemli golcülerinden biri haline geldi.

FANATİK ÖZEL

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