Monaco ile oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez’e men cezası verildiği ortaya çıktı.

BORÇ AÇIKLANDI

Trabzonspor 'da 52’nci Divan Genel Kurul toplantısı yapılırken, kulübün borcu açıklandı. Bordo-mavili kulübün net borcunun 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olduğu duyuruldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Denetleme Kurulu'muzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 1 milyar 981 milyon TL borcu var. Burada tabi ki geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 108 milyon Euro civarında bir borca gerilediğini görüyoruz. Geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon TL, giderlerimiz 870 milyon TL bu giderlerin içerisinde çok önemli bir bölümü yine kur farkı ve faiz borcu gideri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

YUSUF ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Fransa'nın Lille kulübüne 2019-2020 sezonunda transfer olan Yusuf Yazıcı, toplam 17 Milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor transfer bedeliyle transfer oldu. Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynanan grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı, ikinci döneminde ilk kez forma giydiği bu karşılaşmada sahada 45 dakika kalırken sakatlık yaşadı.









MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile yapılan ikinci maç ile ligin 6. haftasındaki Adana Demirspor ve 7. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Y. Kayserispor maçında 26 dakika oyunda kalan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan üçüncü maçta ilk 11'de sahaya çıkarak 56 dakika görev yaptı. 9. haftada Kasımpaşa maçında 60 dakika oynayan Yusuf Yazıcı, Monaco ile grupta yapılan 4. maçta ise forma giymedi.

ÜST ÜSTE GELDİ

Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa ve Monaco maçlarında ilk 11'de başlarken diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. 90 dakika sahada kalamayan Yazıcı, Beşiktaş maçında 80. dakikada oyuna dahil olmasına rağmen Gedson Fernandes'e yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Yazıcı, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında takımıyla birlikte olamayacak.









BUGÜN BELLİ OLACAK

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün Ferencvaros karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.

3 MAÇ MEN

Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu’na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak. Tahkim, cezayı indirirse Maxi Gomez perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok’ta olacak. (Skorer)





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