Trabzonspor 'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient Kulubünden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımına da katkı vermeye başladı.

Bordo-mavili takımda fazla süre alamamasına rağmen 4 lig maçında 2 gol atan oyuncu, Kayserispor maçında attığı gol sonrası takımla birlikte sevinmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

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Kayserispor maçı sonrası Trabzon'a dönüş yolunda, takım uçağında kulüp medyasına röportaj veren Umut Bozok, "Çok mutluyum. Maalesef golden sonra üzücü bir olay oldu ama golden sonra bütün takımla birlikte sevinmek benim için çok önemliydi. Takım halinde sevindik. Gomez'e çok teşekkür ediyorum çok iyi bir asist yaptı. İnşallah bende önümüzdeki maçta ona yaparım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.





GOMEZ: DOĞRUSU ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU

Umut Bozok'a gol pasını veren Gomez, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım.

Belki asisti ben yaptım ama takım olarak hepimiz harika bir iş çıkardık. Büyük çaba gösterip üç puan aldık. Tabiki taraftarlarımıza da minnettarız. Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

Bakasetas ise Umut'un çok fantastik bir gol attığını belirterek, "Umut topu kontrol ettiğinde golü atacağından yüzde yüz emindim"dedi