Maxi Gomez ya da Alexander Sörloth, Fenerbahçeli olacak!

Fenerbahçe için Maxi Gomez transferi konusunda yürütülen çalışmalar inişli çıkışlı geçti. 26 yaşındaki forvetle yapılan görüşmeler kısa sürede sonuç vermiş, taraflar el sıkışmıştı. Ancak Valencia’nın 12 milyon Euro’da diretmesi nedeniyle pazarlıklar önce durma aşamasına gelmiş, ardından taraflar 10 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. İki kulüp şu anda bu rakamın ödeme planı konusunda son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Fenerbahçe için bu transfer artık bitme aşamasına geldi. Maxi Gomez de tarafların el sıkışması sonrası eşyalarını topladı, Sarı-Lacivertliler’den gelecek haberi beklemeye başladı.

Jesus'un önceliği Maxi Gomez

Jorge Jesus’un önceliğinin Gomez olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam, alınabilecek forvetler arasında oyun planına en uygun isim olarak Uruguaylı yıldızı görüyor. 26 yaşındaki oyuncu, Valencia’da beklentilerin altında kalsa da Celta Vigo dönemindeki performansıyla potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu göstermişti. Jesus, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de bu potansiyeline ulaşacağına inanıyor. 68 yaşındaki teknik adam son olarak Benfica’da, Gomez’in Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı Nunez’i parlatmış, yıldız futbolcu 75 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.









Sörloth'ta son durum

Sarı-Lacivertliler’in Alexander Sörloth aşkı bitmiyor. Son iki sezondur Norveçli golcü için birçok kez girişimde bulunan yönetim, bunlardan sonuç alamamıştı. Ancak Almanya’dan gelen haberler, Fenerbahçe’nin bir kez daha harekete geçmesini sağladı. Rekabette zaten Nkunku, Andre Silva ve Youssef Poulsen’in gerisinde kalan Sörloth, Timo Werner’in transferiyle birlikte forma umudunu tamamen kaybetti. Yıldız futbolcu, menacerinden kulüp bulmasını istedi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe bir kez daha harekete geçerek Leipzig ile temas kurdu. Alman ekibi, Sörloth’u satmak istese de Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Toplantı yapılacak

Başkan Ali Koç’un, Jesus’un aksine Alexander Sörloth’u daha çok istediği öne sürüldü. Norveçli oyuncunun Trabzonspor performansı, gelirse uyum sorunu yaşamayacak olması kendisini ön plana çıkarıyor. Yönetimin hedefi, her iki forvetin transferini de bitme aşamasına getirmek. Ardından yönetim ve teknik heyetin yapacağı toplantıda çıkacak karara göre biri İstanbul’a gelip imzayı atacak.







